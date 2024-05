Basket la Virtus Bologna piega la Reyer Venezia in gara-4 e raggiunge l’Olimpia Milano nella finale scudetto! Shengelia e Belinelli protagonisti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lanon sbaglia il secondo match-point e vola in! Nei playoff 2024 della Serie A i bianconerino la resistenza dell’Umanavincendo per 81-96-4 di semi, passando così il turno per andare a sfidare ancora una voltaper il titolo di campione d’Italia con la prima sfida in programma giovedì 6 giugno alla Segafredo Arena. Partita diversa rispetto alle sfide precedenti, con i bianconeri che dopo 35? di lotta punto a punto hanno preso il largo nelsenza concedere il fianco agli avversari. Tornikesi prende il premio di MVP con una prestazione monstre da 29 punti – career high per il georgiano in Serie A – insieme a Marcoautore di 22 punti, con Awudu Abass che mette a referto ben 15 punti.