Basket 3×3 | Italia fuori ai quarti nella tappa di Marsiglia delle Women’s Series

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) L?è stata eliminata aidi finale delladi, in termine tecnico stop,2024. Le azzurre erano in gara con una formazione composta da Laura Spreafico, Chiara Consolini, Maria Miccoli e Stefania Trimboli. In particolare, nell’ultima partita del girone la formazionena aveva dovuto lasciare il passo alla Francia per un solo punto, 13-14, nonostante una prova molto equilibrata a livello di distribuzione dei punti contro unaselezioni più quotate del circuito 3×3 e tra le favorite alle prossime Olimpiadi. Nei, invece, è stato il Portogallo a battere l’per 14-12, con Josephine Filipe ed Emilia Ferreira che si sono rivelate decisive contro una performance al top di Consolini, da 7 dei 12 complessivi puntini.