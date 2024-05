Bartorelli Gioiellerie e Jaeger-LeCoultre Tutto il mondo della storica maison

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) A Bologna, in Galleria Cavour, la boutiqueGioielliere sono un punto di riferimento per gli amanti dell’orologeria. Entrare in negozio signfica scoprire ildel marchio orologiero e la sua storia, il patrimonio, l’esperienza, l’innovazione e la creatività difin dalla fondazione nel 1833. Una narrazione affidata a icone quali, per esempio, il Reverso. Nella boutique c’èil patrimonioManifattura, che vanta la realizzazione di oltre 1.400 calibri e allo stesso tempo esplorare la complessità dei meccanismi orologieri grazie a una parete con i movimenti più emblematici. E poi la pendola Atmos e le ultime collezioni.