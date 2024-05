Barrio la recensione del gioco da tavolo | quartieri da panorama

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024)– Dopo avervi parlato dell’ultima pubblicazione tutta made in “Little Rocket Games”, ecco un’altra delle novità da loro edite e presentate durante l’ultima Play 2024.è undi carte di Jorge Tabanera Redondo con meccaniche di city building per 1-4 persone dagli 8 anni in su, con partite della durata di 20-30 minuti circa. Mattoni, cemento e fogli stropicciati – Ambientazione e contenuto Materialiin spagnolo vuol dire “quartiere” (è chiaro soprattutto dopo l’omonimo successo musicale di Mahmood) ed è ciò che dovremo comporre tramite l’utilizzo dei materiali a disposizione. Ma attenzione, perché non avremo il completo controllo di questi ultimi. Infatti, essi saranno presenti al centro dele disponibili per tutte le persone.