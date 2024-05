Baroni-Hellas è addio | il tecnico lascia la panchina del Verona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) E’ una rottura insanabile quella tra Marcoe il. Le speranze che iltoscano resti alla guida dell’sono evaporate dopo l’incontro con la società gialloblù. Il sodalizio scaligero ha offerto un altro anno di contratto alche si sarebbe legato alsino al 2026, ma nonostante l’offerta di prolungamento del contrattoavrebbe detto no. Ilnon vuole restare, anche se ha un contratto valido che scadrà alla fine del prossimo campionato. Un vero e proprio divorzio, con le parti che non sembrano separarsi con il sorriso sulle labbra. L’diperò apre al toto allenatore per gli scaligeri che dovranno sostituirlo, possiamo dire, non a sorpresa. Numerosi i nomi che circolano, dall’ex Sassuolo Dionisi a Filippo Inzaghi e Gattuso sino all’emergente Donati.