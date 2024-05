Fonte : noinotizie di 31 mag 2024

Sono i tre feriti, non in condizioni gravi, nell’incidente di ieri pomeriggio in una piscina di Bari, nel quartiere Poggiofranco. . Un bambino di sette anni, una di quattordici, un’istruttrice.

Bari crollo del controsoffitto in piscina | un bambino tra i feriti non gravemente Ha sette anni