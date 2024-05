Bari crollo del controsoffitto in piscina | due bambini ed un’istruttrice feriti non gravemente Il più piccolo ha sette anni

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un bambino di, una di quattordici,. Sono i tre, non in condizioni gravi, nell’incidente di ieri pomeriggio in unadi, nel quartiere Poggiofranco. Ildelha provocato grave paura tra i familiari dei giovanissimi che si trovavano nell’impianto e ci sono testimonianze di genitori a confermarlo. I primi soccorsi sono stati prestati da passanti, quindi sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. (foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco) L'articolodelin: dueednon Il piùha proviene da Noi Notizie.. .