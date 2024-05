Barbagia-Parigi biglietto di andata e qualche ritorno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 31 maggio 2024) «Le sarde magnifique»: così il giornalista francese Gilles Pudlowski ha definito Salvatore Ticca, chef italiano che da una decina di anni ha stabilito nella vivace capitale francese il suo progetto gastronomico. Shardana è, infatti, il ristorante che ha aperto, dopo altre esperienze sempre a, all’ombra della Torre Eiffel, in una stradina timida del XV Arrondissement, dove non si capita per caso: per provare la cucina di Salvatore, bisogna proprio volerci venire apposta. Gli Shardana erano gli antichi guerrieri del mare sardi e Ticca ha voluto dare questo nome al suo ristorante per onorare l’isola che gli ha dato i natali. Lui che non arriva dal mare, ma da Oliena, affascinante paesino barbaricino nel cuore della Sardegna, incastonato fra montagne e circondato da boschi e sorgenti: la Oliena del dannunziano Nepente, del Supramonte, il «villaggio bianco sotto i monti azzurri» raccontato da Grazia Deledda.