Bankitalia Panetta | Economia Italia soffre di problemi gravi alto debito è zavorra

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 31 maggio 2024) (Adnkronos) – "Non dobbiamo farci illusioni: la nostraancora di, alcuni radicati e di difficile soluzione. Il ritardo economico del Mezzogiorno e l’elevatopubblico sono questioni ineludibili per la politica economica". Ad affermarlo il governatore della Banca d', Fabio, nel corso delle sue prime considerazioni finali. "Così come i vincoli L'articolo: “di” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .