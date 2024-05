Bandinu l’uomo dei pomodori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) I suoisott’olio sono diventati negli anni un po’ uno status symbol di una ristretta cerchia di fiorentini. A rendere ancora più preziosi i barattoli il fatto che ogni anno ne vengono prodotti solo 500. E ogni anno, come da tradizione, si innesca una sorta di corsa ad accaparrarseli. Ad Alessio, che per anni è stato il vice presidente del Quartiere 5, uno dei più popolosi di Firenze, Fabio Picchi, il patron del Cibréo venuto a mancare due anni fa, dopo averli assaggiati ha messo in vendita un prodotto simile dedicandogli il nome ’Antipastino disecchi alla'. "Buoni – sorride – ma i miei sono tutta un'altra cosa". Una storia quella diche comincia 15 anni fa. Sardo di origine ma fiorentino di adozione, racconta le tappe che hanno segnato la sua storia personale a quella delle sue prelibatezze: "Una mia amica calabrese mi ha portato una volta i suoi, con peperoncino e prezzemolo, per farmeli assaggiare.