Bandiera Palestina sul Comune di Bologna Lepore | Esporrò anche quella della pace

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – "Continuerò a ricercare dialogo. A parlare con Daniele De Paz, presidenteComunità ebraica diverso cui nutro profonda stima e rispetto. Per questoladi fianco apalestinese". Il sindaco Matteoè intervenuto in Aula, durante il question time, per spiegare la scelta di esporre il vessillo coi colori. Una decisione che sta facendo discutere dentro e fuori il Pd. Da qui, il tentativo di ricucire e riaprire il dialogo come già suggeritodal deputato Pd Andrea De Maria ieri e, stamattina, dal vicesegretario dem Matteo Meogrossi che ha postato la foto di Arafat e Rabin con l'hashtag, però, rigetta le accuseComunità ebraica in seguito alla scelta di esporre il vessillo palestinese: "Evitiamo di accusare amministrazione edi essere al fianco terroristi solo perché abbiamo un'opinione.