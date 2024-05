Banche sempre più ricche redditi degli italiani fermi all’ultimo anno della lira Per il governatore di Bankitalia Fabio Panetta l’Italia senza figli sparirà dal G7

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sono state leil settore dell’economia italiana a guadagnare per l’ennesima volta più di tutti nel 2023, anche grazie alla crescita dei tassi di interesse. Lo ha certificato ilBanca di Italia,, nelle sue considerazioni finali lette come tradizione in via Nazionale il 31 maggio. «Il 2023 è stato unmolto favorevole per leitaliane», ha spiegato. «Il rendimento del capitale ha superato il 12 per cento. Lavità ha beneficiato di un’eccezionale congiuntura di mercato, in cui l’abbondante liquidità in circolazione ha frenato l’aumento del costoraccolta, mentre il rialzo deitassi ufficiali si è rapidamente trasmesso a quelli sui prestiti, alimentando il margine di interesse».