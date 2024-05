Banche Sace e Pmi | intesa nel segno della sostenibilità Focus dell’Acen | Esg la nuova frontiera dello sviluppo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) “E’ in atto un cambio di paradigma e laEsg è un riferimento ineludibile per tutte le imprese”. Così Angelo Lancellotti ha introdotto il convegno “Esg: nuovi modelli di business e opportunità dal sistema finanziario per le imprese di costruzioni e dell’energia” organizzato da Acen cone Aiget. “Lecominciano a valutare i rating Esg alle imprese, sebbene per le piccole e medie imprese l’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2026. L’Acen accompagna questa transizione, che per gli impatti sociali e ambientali è una scelta obbligata. Nel nostro settore c’è grande sensibilità e valutiamo molto positivamente la consulenza gratuita degli istituti di credito e le garanzie e le controgaranzie di”. Dopo la presentazionescenario economico e di settore, curato dal vice presidente, Stefano Russo, Giuseppe Alfano di Aiget ha evidenziato che – in materia di energia – la vera svolta è “provare a spostare il prezzo dell’energia sugli investimenti, arrivando all’80% di produzione propria”, così come le nuove opportunità sono legate alle “comunità energetiche, una delle iniziative da perseguire” per provare “ad eliminare la dipendenza da realtà internazionali”.