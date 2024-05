Banca d’Italia Panetta avverte | Il calo demografico pesa sul lavoro l’immigrazione leva per la crescita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024)regolare può essere unadiutile al Paese ma l’unica vera strada per assicurarne il pieno sviluppo è una: la produttività. E’ il monito che arriva dal governatore della, Fabio, nelle Conclusioni finali, le prime dalla nomina dell’ex membro del direttivo Bce alla guida di via Nazionale nel 2023. “È possibile che un sostegno all’occupazione derivi da un flusso di immigrati regolari superiore a quello ipotizzato dall’Istat”, ma “andrà gestito in coordinamento con gli altri paesi europei”, bilanciando produzione ed equilibri sociali e rafforzando l’integrazione dei cittadini stranieri. Allo stesso tempo, è chiaro che “anche con maggiore occupazione e maggiori flussi migratori l’apporto delalladell’economia non potrà che essere modesto.