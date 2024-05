Banca d’Italia le condizioni di Panetta per restare in gioco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) Vista dall’alto l’Europa può avere le sembianze di uno stagno la cui portata progressivamente si riduce. E così appare nelle Considerazioni finali del governatore dellaFabio(alla sua prima assemblea) che ricorda come il peso del vecchio continente sul Pil globale sia sceso negli ultimi venti anni dal 26 al 18 per cento. Questo mentre gli Stati Uniti mantengono la posizione e la Cina la migliora di quattro volte. Appare quindi evidente che l’Unione europea – nano politico e verme militare, secondo le sferzanti definizioni che le sono state attribuite – stia mettendo a rischio anche il suo ruolo di gigante economico. Occorre dunque correre ai ripari superando la frammentazione che ancora caratterizza l’area e accettando la sfida tecnologica in tutti i campi in cui si manifesta.