Fonte : ilfattoquotidiano di 31 mag 2024

Morale: “Sui balneari abbiamo semplicemente affermato che siccome, a differenza che in altre regioni del Nord, la ‘risorsa spiaggia’ da noi non è scarsa – e la Corte di Giustizia europea e il Consiglio di Stato hanno già chiarito che la quantificazione della ‘risorsa’ va fatta a livello territoriale e non nazionale -, in Calabria i vincoli della normativa comunitaria sono già pienamente rispettati.

Balneari scontro tra Salvini e il governatore Occhiuto FI | Una Regione non può bloccare da sola la Bolkestein Padroni a casa nostra