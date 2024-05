Baby squillo vendesi teenager della porta accanto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lo scandalo delle giovanissime prostitute di Bari scoperchia quella che sta diventando un’emergenza: sempre più ragazzine offrono sesso in cambio di soldi. Un mercato favorito dai social network. E dalla nostra società. «Acquistava senza limiti. Se le piaceva una cosa, era capace anche di prenderla in tutti i colori disponibili. Non le ho mai visto chiedere un prezzo. Quando mi sono informata sulla sua famiglia, ho capito che qualcosa non tornava. Ma ovviamente ho fatto finta di niente, il mio lavoro è vendere mica fare l’investigatrice». Dice così Laura, commessa in uno dei multimarca più conosciuti e costosi di via Sparano, salotto buono di Bari. E simili sono le frasi che ripetono altre negozianti che ricordano vagamente un «gruppo di ragazze giovani, con tanti soldi a disposizione, che faceva sedute di shopping compulsivo».