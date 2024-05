Azione Mara Carfagna tira la volata | Basta promesse non mantenute

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) "È la terza volta nelle Marche e in ogni occasione mi avete fatto sentire a casa, sempre sono stata accolta con calore"., presidente di, è stata a Macerata per sostenere le candidature alle Europee di Germano Craia, che è il segretario di Fermo del partito di Calenda, e dell’ascolano Umberto Trenta. Ad attendere l’arrivo dianche Massimiliano Fraticelli, segretario provinciale di, Tommaso Fagioli, segretario regionale, e la jesina Luciana Sbarbati, già europarlamentare per due mandati. "Siamo in piena campagna elettorale – ha detto la presidente di– e per noi significa non fare ai cittadiniche non possiamo mantenere, ma raccontare ciò che vogliamo fare e come, presentando candidati esperti sulle materie su cui l’Europa dovrà pronunciarsi".