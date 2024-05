Aveva in casa 8 chili di droga Carabinieri arrestano 42enne

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 31 maggio 2024) NAPOLI – Blitz antia Napoli, nel quartiere Piscinola, per idel nucleo operativo della compagnia Stella. A finire in manette Michele Musella,del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante i controlli i militari hanno bloccato l’uomo mentre usciva dalla propria abitazione e hanno perquisito lui e l’appartamento dove vive. Qualche dose in tasca ma la– quella vera – era in cantina. Rivenute e sequestrate 4 pietre di crack, 5.300 dosi di cobret, 1.700 dosi di eroina, 2 pietre di cocaina pura e 1.574 dosi della stessa sostanza. Un sequestro da 8complessivi diper clienti di ogni tipo con ilche è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio. L'articoloindi