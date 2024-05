Fonte : casertanotizie di 31 mag 2024

Alfonso Piscitelli, on. La nostra è una città ricca di potenziale, di parchi, di storia. “Dopo aver raggiunto traguardi di caratura nazionale ed internazionale in ambito sportivo, è arrivato il momento di mettermi in gioco e scendere in campo per tutti i giovani di questo territorio, per farmi portavoce delle difficoltà quotidiane che affrontano – dichiara Daniele Luciano -.

Aversa | Antonio Farinaro sindaco il 2 giugno presentazione del candidato consigliere Daniele Luciano