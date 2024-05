Avellino | Diciotto persone denunciano un impiegato postale per falsificazione e truffa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024): unè stato denunciato per riciclaggio, monete falsificate,e peculato, in corso le indagini I Carabinieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione a un’ordinanza diapplicazione di misura coercitiva e di sequestro preventivo emessa nei confronti di un 29ennedi Lauro,dell’ufficiodi Sperone, ritenuto gravemente indiziato -allo stato delle indagini-, dei reati di “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”, ““, “peculato” e “riciclaggio”. Tale provvedimento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, su richiesta di questa Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Avella.