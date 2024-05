Avanti con la variante Sr429 Sarà rivoluzione della viabilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) I lavori vannosenza sosta: entro massimo due anni, infatti, il cantiere - aperto a maggio 2023 -dovrebbe concludersi e, a quel punto, previa approvazione consensuale dei sindaci dei Comuni interessati dal progetto, potrà essere inaugurata la "Strada regionaleValdelsa". Proprio in questo periodo ruspe e gru sono alacremente impegnate sul terzo lotto, il più grande dell’arteria di collegamento fra Empoli e Poggibonsi, che bypassa i centri abitati di Certaldo e Castelfiorentino. Il tratto in fase di realizzazione,lunghezza di quasi 4km, va dalla rotatoria di Certaldo fino alla strada provinciale Volterrana e la, collegando la Firenze-Pisa-Livorno con l’Autopalio, rappresenterà un’opera infrastrutturale fondamentale per la Valdelsa e per tutta la Regione, che permetterà di alleggerire in modo considerevole il flusso sulla superstrada.