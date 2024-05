Auto prende fuoco sulla tangenziale Paura e lunghe code

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024)ovest in tilt ieri mattina a causa di un’che ha presomentre si trovavaterza corsia di marcia. L’incidente è avvenuto poco dopo l’area di servizio di Assago in direzione Laghi. Momenti diper le fiamme e la densa colonna di fumo che si è levata in cielo, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’andata a, una Mini, stava percorrendo la terza corsia, quando, per cause ancora in fase di accertamento, durante alcuni rallentamenti ha preso. Il fatto è accaduto poco dopo le 10.20 di ieri mattinacarreggiata nord in un orario in cui il trattostradale è ancora molto trafficato. Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi di soccorso, i vigili dele la polizia stradale che ha deviato il trafficoprima corsia.