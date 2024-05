Auto e bus elettrici trasformano le città

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’Italia non ha ancora “attaccato la spina“ per quanto riguarda il trasporto elettrico, anche se dei passi avanti sono stati fatti come svela il rapporto Motus-E aggiornato al 31 dicembre 2023. I punti di ricarica a uso pubblico superano di poco le 50mila unità (50.678 per la precisione), raddoppiati rispetto al 2021. Addirittura con 23 “colonnine“ ogni 100elettriche circolanti siamo davanti alla Francia (14 punti ogni 100elettriche circolanti), Germania e Regno Unito (10 punti ogni 100). Siamo in vantaggio anche rispetto ai punti di ricarica veloci in corrente continua: 3,4 punti ogni 100elettriche circolanti quelli presenti in Italia, 2,1 in Francia, 2 in Germania e 1,5 nel Regno Unito. In valori assoluti però l’Italia scivola indietro perché oltre il 90% del parcocircolante è alimentato a benzina e diesel.