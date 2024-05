Atti falsi per la cittadinanza sequestrate 80 pietre preziose

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa polizia metropolitana di Napoli ha sequestrato 80lavorate di colore verde, azzurro e viola – si dovrebbe trattare di, probabilmente smeraldi, acquamarina e ametista – nel corso una perquisizione ordinata dalla Procura di Napoli Nord nell’ambito dell’indagine sul giro dicertificati di residenza e diche ha portato in arresto, il 27 maggio scorso, sei persone, tra cui due cittadini brasiliani – un uomo ed una donna – e quattro dipendenti del Comune di Villaricca (Napoli), tre dei quali in servizio all’ufficio anagrafe e uno alla Polizia Municipale. Oggi la Procura ha disposto una perquisizione a carico di un indagato, e a casa sua sono spuntate le, su cui dovranno ora essere fatte le analisi per accertarne la genuinità; lee i vari monili scoperti erano pronti per essere incastonati.