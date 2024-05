Fonte : ilrestodelcarlino di 31 mag 2024

Poi ci sarà un gemellaggio fra Cagli e la città di Longquan in Cina. Per celebrare degnamente questa unione alcuni studenti d’arte cinese sono stati invitati a partecipare al Corpus Domini e realizzeranno venticinque metri di infiorata con un disegno su temi della religione cattolica e realizzeranno anche un’installazione artistica nella piazza del Teatro, un simbolo di pace e serenità per attenuare le tensioni di questi momenti di guerra con un segno di fratellanza e gemellaggio fra i popoli.

Attesa per l’infiorata di Cagli Uno spettacolo di colori e profumi