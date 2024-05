Atp Parigi 2024 | i risultati degli italiani Musetti e Arnaldi ok Cobolli esce dopo maratona con Rune

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024), 30 maggio- Giornata decisamente dolceamara quella andata in scena nella giornata di oggi per il tennis italiano al Roland Garros. Il secondo turno della rassegnana ha visto nel tardo pomeriggio uscire di scena ben cinque giocatori azzurri su sette. Gli unici della truppa che hanno, per così dire, salvato la pelle sono stati Lorenzoa Matteo. Muso è stato capace di sconfiggere in scioltezza sul campo Centrale l'idolo di casa Gael Monfils in soli 3 set (7-5, 6-1, 6-4) approdando così al terzo turno dove incontrerà la testa di serie numero 1 sua maestà Novak Djokovic, mentreha battuto senza problemi il francese Muller (anche lui in tre set) e nella giornata di domani ritornerà subito in campo per sfidare un avversario molto forte come Rublev.