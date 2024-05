Atletica svelate le entry-list degli Europei | parata di stelle a Roma con 9 Campioni del Mondo tutti i partecipanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Agli2024 dileggera parteciperanno 1.559 atleti (798 uomini e 761 donne), in rappresentanza di 48 Nazioni. Sono questi i numeri che emergono dalledella rassegna continentale, che andrà in scena adal 7 al 12 giugno. Si preannuncia una manifestazione di altissimo spessore tecnico, con la presenza di ben novedelin carica e di 34d’Europa pronti a difendere il titolo. Nella capitale vedremo all’opera quasi tutte ledel panorama continentale, a dare ulteriore lustro a un evento che precede le Olimpiadi di Parigi 2024. Spiccano lo svedese Armand Duplantis (salto con l’asta), i norvegesi Jakob Ingebrigtsen e Karsten Warholm (400 ostacoli), l’olandese Femke Bol (400 ostacoli), l’ucraina Yaroslava Mahuchikh (salto in alto), il greco Miltiadis Tentoglou (salto in lungo), lo svedese Daniel Stahl e il lituano Mykolas Alekna (lancio del disco), la britannica Katarina Johnson-Thompson (eptathlon).