Atletica leggera Arese fa il record italiano nei 1500 metri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Oslo, 30 maggio 2024 - Dopo 34 anni cade uno dei più iconici primati italiani di. In occasione nella sesta tappa della Wanda Diamond League andata in scena a Oslo, Pietrocon 3:32.13 neisupera lo storico 3:32.78 di Gennaro Di Napoli realizzato a Rieti il 9 settembre del 1990, raggiungendo il primo dei suoi obiettivi stagionali, che faranno tappa soprattutto agli Europei di Roma (7-12 giugno) e in agosto alle Olimpiadi di Parigi. Successo per il norvegese Jakob Ingebrigtsen con il miglior tempo al mondo del 2024 (3:29.74). Tra gli azzurri può sorridere anche il campione olimpico Marcell Jacobs che torna su tempi di valore nei 100con il primato stagionale di 10.03 (+0.4) a due giorni dal 10.19 di Ostrava: quarto posto con il miglior crono personale dall’agosto 2022, nella gara vinta dal sudafricano Akani Simbine in 9.