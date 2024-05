Atletica Europei Roma 2024 | non solo Italia 9 i campioni del mondo in carica al via

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) A una settimana esatta dallo start,si prepara per accogliere i big dell’per gliin programma dal 7 al 12 giugno. Sono 1559 gli atleti iscritti, di cui 798 uomini e 761 donne, in rappresentanza di 48 Paesi del vecchio continente. La European Athletics ha pubblicato le entry list definitive della competizione e in gara ci saranno nontanti azzurri (116 atleti), ma anche novedela Budapest 2023 e 34 che proveranno a difendere i rispettivi titoli continentali conquistatati nell’edizione di Monaco 2022. Il nome più atteso,ni esclusi, non può che essere quello di Armand Duplantis, recordman del salto con l’asta. Con lui i norvegesi Jakob Ingebrigtsen (1500/5000 metri) e Karsten Warholm (400 ostacoli), l’olandese Femke Bol (400 ostacoli), l’ucraina Yaroslava Mahuchikh (salto in alto).