Atletica Diamond League Stoccolma 2024 | programma orari tv streaming

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo i Bislett Games di Oslo, lasi trasferisce anella giornata di domenica 2 giugno per il settimo appuntamento della stagione. Il circuito dei diamanti si appresta a vivere dunque la seconda tappa consecutiva nel giro di pochi giorni in Scandinavia, prima di fermarsi per una pausa di oltre un mese in cui ci sarà spazio in primis per gli Europei di Roma. Saranno tre gli azzurri impegnati nella capitale svedese per un ultimo test agonistico di alto livello in vista della rassegna continentale. Osservata speciale la nuova primatista nazionale dei 100 metri Zaynab Dosso, che proverà a ritoccare ulteriormente l’11.02 di Savona per infrangere la fatidica barriera degli 11 secondi. Al via anche Chituru Ali nei 100 al maschile e Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli.