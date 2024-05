Atletica Arese batte Di Napoli dopo 34 anni | Un record che mi è entrato dentro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Bologna, 31 maggio 2024 - Oslo si tinge di azzurro nella sesta tappa della Wanda Diamond League. Oltre al buon 10”03 di Marcell Jacobs nei 100 metri, l’Italia ha visto stabilire il nuovo primato nazionale dei 1500 metriben 34. Merito di Pietroche ha chiuso in 3’32”13,ndo un mostro sacro del mezzo fondo come Gennaro Di, il cuidi 3’32”78 resisteva dal 9 settembre 1990. Tutta la soddisfazione di Pietroche entra di diritto nella storia dell’italiana e può trovare grande autostima ed entusiasmo in vista delle due rassegne più importanti dell’anno, ovvero Europei di Roma e Olimpiadi di Parigi.: “Merito della mia mentalità” Gara di alto livello quella di Oslo, con tempi di tutto rispetto anche tra i migliori della specialità.