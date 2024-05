Atalanta premiata in Comune Gasperini si commuove

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (askanews) – Festa grande a Bergamo per l’dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, nel Consiglio comunale straordinario nella sede municipale di Palazzo Frizzoni.che stasera festeggerà con il pullman scoperto per la città. “Per statuto, la massima onorificenza civica viene conferita a chi ha dato lustro alla città e l’ci ha regalato una grandissima gioia, rendendoci fieri di essere bergamaschi – ha detto il Sindaco – C’è bisogno di eroi che ci riportino all’essenza del calcio al di fuori di denaro, grandi investitori e stipendi d’oro. La conquista dell’Europa League è il successo di una squadra di provincia che arriva a grandi risultati attraverso lavoro e passione: esempi che ci restituiscono all’essenza del calcio, come il Leicester, l’Union St-Gilloise e il Calais in Coppa di Francia”.