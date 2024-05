Atalanta in 40 000 per la festa dell’Europa League | corteo con il bus scoperto | FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Continua lascatenata dell'dopo la storica vittoria. La squadra di Gasperini è stata protagonista di una prestazione praticamente perfetta nell'ultimo atto di Dublino contro il Bayer Leverkusen e la sfida si è conclusa con il netto risultato di 3-0. In 40.000 tifosi hanno partecipato altrionfale in busa Bergamo. Partiti alle 20.46 da Colle Aperto nella Città Alta, calciatori, dirigenti e staff hanno raggiunto il centro cittadino a passo d'uomo. La squadra è arrivata fino alla Curva Nord del Gewiss Stadium e l'evento si è concluso con l'apoteosi dei tifosi per la squadra.