Atalanta Gasperini | Stagione incredibile ma voglio migliorare la squadra Futuro? Sto bene in Italia

(Di venerdì 31 maggio 2024) Gian Piero, tecnico dell’, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, affrontando vari temi: “Sto già pensando a comelaper l’anno prossimo, che non vuol dire renderla più forte. Noi siamo stati bravissimi, secondo me i più bravi, ma non i più forti.quindila rosa compatibilmente con le disponibilità del mercato e con quello che succederà perché non puoi sapere se magari arriva unainglese con tanti soldi come per Hojlund l’anno scorso. Il mio pensiero è rendere l’migliore“. Sulla cavalcata trionfale in Europa League, invece: “Il mio obiettivo è sempre stato il risultato attraverso il gioco, grazie a giocatori tecnici: sono stra-convinto che se giochihai più possibilità di vincere.