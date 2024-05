Atalanta è la sera della festa | il bus scoperto nelle strade di una Bergamo più che mai nerazzurra

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 31 maggio 2024). Laè finalmente arrivata.può abbracciare l’campione dell’Europa League per lecittà. Sul bus, in partenza da Città Alta alle 20.30, giocatori, dirigenti, staff tecnico e ovviamente la coppa. I marciapiedi e dal tardo pomeriggio e non potrebbe essere altrimenti: chi prima arriva, meglio alloggia, dice un vecchio detto. Lungo i cinque chilometri da largo Colle Aperto a Viale Fossoli, dove il bus terminerà la sua corsa, c’è spazio per tutti: gruppi di amici, famiglie, tifosi di ieri e oggi. Tutto per celebrare la magica Dea in unata che entra nella storia di. .