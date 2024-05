Astro Bot torna su PS5 | annunciato il nuovo gioco di Team Asobi

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 31 maggio 2024) (Adnkronos) – Nel corso della recente presentazione State of Play di Sony, lo studio internoha rivelato il suo prossimo progetto: uncapitolo della serieBot, previsto per il 2024 su PlayStation 5. Intitolato semplicemente "Bot", ilsi è mostrato in un trailer che ha rivelato il simpatico robottino L'articoloBotsu PS5:ildiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .