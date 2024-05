Astro Bot riceve una pioggia di like su YouTube mentre Concord viene inondato di dislike

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 31 maggio 2024)Bot esono stati due dei giochi più importanti del nuovo State of Play, ma i fan PlayStation sembrano aver già deciso qual è tra i due i loro titolo preferito: con non troppa sorpresa si tratta proprio del nuovo platform ad opera di Team Asobi. Difatti dando un’occhiata aè possibile notare comeBot gode di quasi il 100% di “mi piace”, a differenza dello sparatutto di Firewalk Studios che invece vede la bilancia pendere con forte decisione verso il “non gradimento” dell’utenza. Come riportato da VGC scopriamo cheBot gode al momento della stesura di questo articolo ben 27.313 mi piace, con il 98,8% del totale delle interazioni come positive. Invece spostandoci aè possibile notare un vero e proprio capovolgimento della situazione, con lo sparatutto 5v5 che gode al momento di circa 3.