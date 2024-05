Astro Bot | il trailer di annuncio rivela PS5 Pro? No la teoria dei fan è sbagliata

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nelle scorse ore Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmenteBot, nuovo capitolo della serie in arrivo su PS5. Ma subito dopo la pubblicazione deldidel gioco, in molti hanno iniziato a chiedersi se la console che si intravede al suo interno altri non è che un vero eprio teaser di PS5. Ricordiamo infatti che ilgameplay della nuova esclusiva PS5 è contraddistinto da tutta una serie di sequenze di gameplay colorate, dove tra queste troviamo una sequenza nel deserto (nello specifico al minuto 1:50) che vede una console arenata nel deserto. Eprio questo hardware ha attirato le attenzioni di molti giocatori, convinti che potesse trattarsi nientemeno che di una vera epria anticipazione del form factor della chiacchiera PS5, console che secondo svariati rumor è in arrivo sul mercatoprio a fine 2024.