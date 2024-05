Astro Bot annunciato | Gameplay Trailer e data di uscita

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nel panorama dell’intrattenimento videoludico, poche esperienze hanno saputo combinare la magia della realtà virtuale con l’avventura spaziale comeBot. Dopo il trionfo nelle simulazioni virtuali e un’anteprima mozzafiato nella tech demo di’s Playroom, il carismaticoBot è pronto per un nuovo viaggio nello spazio che si preannuncia come un’odissea senza precedenti.Bot tornerà a Settembre con una nuova avventura Il palcoscenico per questa epica avventura è stato il gran finale del PlayStation State of Play del 31 maggio 2024, un evento che ha catturato l’attenzione dei fan di PlayStation in tutto il mondo e ha fatto crescere l’entusiasmo fino alle stelle. In questa nuova e ambiziosa missione,Bot si lancia nel vuoto cosmico alla ricerca della sua ciurma dispersa in sei galassie da esplorare e 80 livelli da completare.