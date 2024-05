Aste indennizzo per i balneari Soldi al concessionario uscente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nell’assoluta incertezza normativa che ancora aleggia sulle concessioni demaniali marittime, la Regione Toscana prova a portarsi avanti e a individuare alcuni aspetti che, in caso di gara, diventeranno dirimenti. Una procedura che riguarda tutta la costa regionale e quindi anche quella apuana. Rispetto alle concessioni, infatti, la giunta regionale ha approvato la proposta di legge per riconoscere un equoper il, a carico di quello subentrante. E’ uno degli elementi che da tempo chiedono i, nel caso si debba per forza andare alle, e superare in qualche modo l’articolo 49 del codice della navigazione che invece stabilirebbe che, al cessare della concessione balneare, le opere non amovibili costruite sul demanio marittimo dovrebbero essere acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso.