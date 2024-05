Assogestioni ad aprile raccolta negativa per 384 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Adil mercato italiano del risparmio gestito ha registrato unanettadi 3,84euro, mentre a fine mese il patrimonio complessivo si attestava a 2.337euro. È quanto emerge dai dati provvisori della mappa mensile di, elaborata dall'ufficio studi che ha anche stimato un effetto performance pari a -0,9% nel mese. Più nel dettaglio, adi fondi aperti hanno subito 1,28 miliari di ì euro di deflussi, influenzati dai dati in territorio negativo di azionari (-3,27di euro), bilanciati (-1,40euro) e flessibili (-999 milioni euro), in continuità con il trend degli ultimi mesi. All'opposto, è proseguito lo slancio dei prodotti obbligazionari che hanno attratto 3,19di euro di nuovi capitali, per un ammontare che da inizio anno supera i 20euro a +20,15di euro.