Aspettando Eric Clapton Il suo staff è già arrivato

(Di venerdì 31 maggio 2024) Cresce l’attesa per la partenza dell’edizione 2024 del Lucca Summer Festival. Attesissimo lo show inaugurale di domenica 2 giugno sugli spalti delle Mura, affidato alla chitarra del mitico. Lo storico musicista sta per arrivare, ma il manager e il suosono già a Lucca, per ora sostanzialmente come turisti, per assaporare l’atmosfera del festival. E proprio per creare sempre qualcosa di nuovo e visivamente stimolante, quest’anno Mimmo D’Alessandro ha fatto realizzare una speciale maxi cornice posizionata all’ingresso di Cortile degli Svizzeri, prima dell’accesso all’area ospiti. All’interno di questa cornice dorata realizzata da maestri del Carnevale di Viareggio, di volta in volta viene collocata una gigantografia dell’artista che sarà protagonista del prossimo concerto.