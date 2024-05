ASL attivo il servizio certificazioni per elettori fisicamente impediti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione delle elezioni amministrative e comunali in programma l’8 e il 9 giugno, si comunica che presso l’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, èilmedico e amministrativo per il rilascio dellesanitarie per i soggetti. Gliimpossibilitati ad esprimere personalmente il voto per grave infermità e che necessitano di un accompagnatore, se muniti di apposita certificazione medica rilasciata dal Distretto Sanitario di appartenenza, possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore volontariamente scelto iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nei tre giorni antecedenti le elezioni e precisamente mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 giugno dalle ore 09.