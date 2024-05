Aseem Malhotra e le sue dichiarazioni sull’OMS

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 31 maggio 2024) Su alcune testate italiane vicine ai movimenti populisti nei giorni scorsi sono apparsi articoli che riportavano l’opinione di un cardiologo britannico su OMS e “Big Pharma”. Il cardiologo in questione è. Nessuna delle testate italiane che ne ha riporta le parole ha approfondito chi sia, anzi, alcuni l’hanno definito “cardiologo di fama internazionale”. Ma in realtà… La fama di, come di tanti altri soggetti di cui fino a quattro anni fa nessuno aveva mai sentito il nome, è legata a doppio filo all’aver cavalcato ogni possibile populismo e disinformazione durante la pandemia. Sono tanti ad averlo fatto, e alcuni sono arrivati realmente ad avere fama internazionale, ma solo in quanto disinformatori seriali. Sia chiaro, la carriera diparte con buoni auspici, nel 2012 ha guidato i movimenti britannici per la riduzione dei prodotti zuccherati dedicati ai bambini e per eliminare le “macchinette” che li vendono perlomeno dagli ospedali.