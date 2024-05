Ascolti tv i dati del 20 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) Bene la fiction di Canale 5 Nella serata di ieri, giovedì 30, su Rai Uno, il biopic su Paolo Villaggio Com’è Umano Lui! hai ferma a 1.930.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 la fiction Viola come il Mare 2 porta a casa 2.296.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 Bella Rai2 ottiene 911.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 La Legge dei Più Forti conquista 1.323.000 spettatori con uno share del 7.7%. Leggi anche: “Viola come il mare”, a gonfie vele l’esordio della nuova stagione Su Rai3 il ritorno di Che ci faccio qui registra 838.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.193.000 spettatori (8.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 925.000 spettatori e il 6.8%. Su L'articolotv, idel 20proviene da 361 Magazine.