Ascolti TV del 30 maggio | il ricordo di Paolo Villaggio insidia Viola come il mare 2

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 31 maggio 2024)TV in impennata con il biopic su, Com’è umano lui, in onda su Rai 1 e con il nuovo episodio diil2, la fiction che vede protagonista Francesca Chillemi su Canale 5. Il pubblico ha avuto solo l’imbarazzo della scelta per trascorrere il suo giovedì sera casalingo, con la possibilità di virare su una primissima volta: quella in prima serata di Pierluigi Diaco con Bella Rai 2. Spesso lo si identifica con le sue creature – Fantozzi e Fracchia su tutte -, ma dietro quelle “maschere” c’era prima di tutto. Il biopic Com’è umano lui è nato proprio con l’intento di ritrarre la vita dell’attore prima del grande successo popolare in Italia, quando nella seconda metà degli Anni ’50 nella sua Genova vive mille peripezie che lo portano, infine, sul palcoscenico con i suoi primi personaggi.