Arte in albergo | sei artisti espongono le opere all' Hotel San Ranieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pisa, 31 maggio 2024 - Ogni mese un artista, una diversa interpretazione del bello, con leche arricchiscono e si inseriscono nella vivace fluidità culturale offerta da una curata struttura alberghiera. “IN San” è un nuovo progetto che l'Sanpropone a chiunque abbia la possibilità e il piacere di trascorrere del tempo di qualità in: che sia per una colazione, un pasto, un aperitivo, o per un soggiorno più lungo. Sono sei gli autori pisani, conosciuti e apprezzati ben oltre i confini nazionali, che si alterneranno con le loroall'intero dell'San: Paola Spencer, Leonardo Ciucci, Luca Serasini, Andrea De, Annalisa Matucci e Simone Cioni. “Avevamo già realizzato iniziative di questo tipo già a partire dal 2007, adesso è il momento di riprendere andando a valorizzare il territorio in tutte le sue potenzialità più alte - ha detto Carmine Barigliano, General Manager dell'San