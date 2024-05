Fonte : agi di 31 mag 2024

In un passaggio della sentenza non si esclude che a uccidere Saman possa essere stata proprio la madre. AGI - Nazia Shaheen, la madre di Saman, è stata arrestata in Pakistan per l'omicidio della figlia in un villaggio ai confini con il Kashmir, nell'ambito delle attività d'indagine poste in essere in collaborazione con Interpol e la Polizia Federale pachistana.

Arrestata la madre di Saman latitante in Pakistan Farnesina pronta a chiede l' estradizione