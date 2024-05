Arrestata in Pakistan la madre di Saman lapidata dalla famiglia Deve scontare l’ergastolo in Italia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 31 maggio 2024) E’ statainladiAbbas, la 18enne uccisa a Novellara. A dicembre scorso la donna era stata condannata alinsieme al marito per l’omicidio della ragazza. Era stato condannato invece a 14 anni di reclusione lo zio. Ladi, considerata l’esecutrice materiale del delitto. era attivamente ricercata. La condanna al, in primo grado, era arrivata a dicembre scorso davanti alla Corte di assise del Tribunale di Reggio Emilia. E’ stata trovata in un villaggio ai confini con il Kashmir, nell’ambito delle attività d’indagine poste in essere in collaborazione con Interpol e la Polizia Federale pachistana. Ladisi nascondeva in un villaggio delI genitori della 18enne uccisa a Novellara furono riconosciuti colpevoli dell’omicidio, come lo zio.